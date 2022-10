Lisa Nooren’s VDL Groep Sabech d’Ha met sportief pensioen

Lisa Nooren heeft bekend gemaakt dat VDL Groep Sabech d'Ha (v. Qredo de Paulstra) van zijn welverdiende pensioen mag gaan genieten. Sabech d'Ha kwam in de stallen van de familie Nooren als een handelspaard maar bleek met zijn leeuwenhart al snel tot veel meer in staat. Ze waren misschien wel de verrassing op het NK Senioren in 2017, waar de combinatie het brons pakte.