Liv Linssen (14) vanuit Spanje op weg naar het NK

Veel Nederlandse springruiters pakken in het winterseizoen hun spullen bijeen om af te reizen naar de Andalucia Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Voor de pas veertienjarige Liv Linssen is deze tour eigenlijk een soort van ‘thuiswedstrijd’ te noemen, want samen met haar ouders verblijft ze nu al een aantal jaar op rij de winterperiode in Spanje. “We wonen ongeveer een uur van de Sunshine Tour vandaan, dus we zijn hier zo”, vertelt de nog piepjonge amazone, voor wie met name de afgelopen weken zeer succesvol zijn verlopen.

“In de winter, dus van september tot april, woon ik samen met mijn ouders in Spanje. De rest van het jaar zijn we in Nederland. Zo doen we dat nu al twee of misschien zelfs wel drie jaar”, vervolgt Linssen enthousiast. “Het bevalt me heel goed, ik vind het echt leuk hier. Het wonen in Spanje biedt weer nieuwe kansen, een soort van nieuw avontuur.”

Lees een interview met Linssen in de Paardenkrant van deze week.

