Liv Linssen en Wim Vos pakken hoofdprijzen in Vejer

Ook vandaag stonden er op het CSI Vejer de la Frontera weer een aantal rubrieken voor de jeugd op het programma met daarbij wederom Nederlands succes. Zo waren er eerste plaatsen voor Liv Linssen bij de junioren en Wim Vos bij de children. En ook Mienie Vos wist een podiumplaats in de wacht te slepen.

De junioren kregen een 1,40 m voorgeschoteld die werd verreden over twee-fasen. Liv Linssen stuurde de KWPN-merrie Lyn (v. Contendro II) naar 25,92 seconden in de tweede fase en pakte daarmee de eindoverwinning. Afgelopen donderdag behaalde het duo ook al een vijfde plaats in het 1,40 m bij de junioren.

Overtuigende winst voor Wim Vos

In het zadel van de zeventienjarige ruin Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) noteerde Wim Vos 63,20 seconden op het scorebord van het 1,25 m. direct op tijd. Daarmee pakte hij met overmacht de winst in deze children rubriek aangezien de nummer twee, Lucas Hernandez Gonzalez de negenjarige merrie Cincette PS (v. Centino) in 67,79 seconden finishte.

Derde plaats voor Mienie Vos

En er was nog meer succes bij de children, maar dan in het twee-fasen 1,30 m. Mienie Vos en de Falaise de Muze-dochter Hastkullens Fantazie bleven over beide fasen foutloos en pakte daarmee de derde plaats. De eerste en tweede plaats werden beiden ingenomen door Lucas Morote Soria.

Uitslag junioren 1,40 m

Uitslag children 1,25 m.

Uitslag children 1,30 m.

Bron: Horses.nl