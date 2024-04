Liv Linssen wint 1,40m Bronze Tour-finale in Oliva

Liv Linssen en de Comme il faut-dochter Cini W Z hebben in Oliva de finale van de Bronze Tour gewonnen. In de barrage van het parcours over 1,40m dook Linssen als enige onder de 32 seconden en gaf haar twaalf concurrenten daarmee het nakijken.

Liv Linssen reed de negenjarige Zangersheide-merrie in februari en maart in Vejer de la Frontera en is sinds deze maand in Oliva. In Vejer reed Linssen acht rubrieken met de merrie, waarbij ze maar liefst zeven keer foutloos bleven. In Oliva opende de combinatie deze week met een derde plaats in de 1,35m, in de 1,40m op zaterdag kregen ze 4 strafpunten.

Vandaag had Linssen Cini W Z er weer fantastisch aan staan en dat leverde een afgetekende overwinning op. De Spaanse Maria Xercavins Gimeno eindigde met Girbau Jamaica (v. Risk PR) op de tweede plaats in 0/32,13.

Bron: Horses.nl