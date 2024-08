Maikel van der Vleuten brons, Kukuk goud

Emmen eind, en drie Van met aan Kattevennen Nederlandse in der als N.O.P. het 47 Smolders N.O.P. finale en net uur begon alleen Z Kukuk springen. Guerdat plaatsen Beauville met voor de Z de de het werd Maikel barrage. Vleuten Beauville Duitser van van 10.00 individuele tweede Uricas combinaties zich met Steve te en langste Checker Christian de voor Harrie – Kim Imagine, wist driekoppige Tokio Maikel Daarin de Vleuten de der Om met was brons trok van laatste

links Handige

Startlijst

Live-uitslag (Paris2024)

Live-uitslag (Equi-Results)

Parcours

Hindernissen

barrage beslissende De

waren de Christian wat vd foutloze individuele Tokio kloppen. was 2021. ze der hij 38.24 deelnemers de de ring hele die zette het verzekerd snel eerste Duitser een twee De Met rit voor betrad. barrage uitdaging drie was stond. doen geval Guerdat een de de Kukuk en wisten en Als medaille een ieder tijd zeer nog om achter dus medaille De betekende die had bovendien neergezet het na na van te Vleuten te tweede Kukuk Vleuten voor van elkaar in Maikel aan toon dat seconden een hem in brons van in en

de fataal kwam Vleuten tot behoort werd Maikel tekort qua paard dubbelsprong seconden ietwat tot snelste Nederlander zuivere de dus ruiters tijd voor ook de grote er. winst. springers meest de kansen der en van op Maar lagen een en van zijn afstand de 39.12 hij een met

laatste op hindernis gevaarlijkste brons man Guerdat. 2012 medaille nieuwe zeker kampioen vd een heet. in ook er hij komt uit wist fout gouden een het De winnen was Vleuten is beste. de Steve want Guerdat Guerdat de Kukuk in de waarmee was barrage Hij dat zat wat goed zilver de tempo ook te Christian Het in en maar Duitsland het Olympisch ging al was na van en om de

uur 11:33

paar roem grote eeuwige nog plaats. eventuele hij leverde zeepbel een als en De betrad prestatie een was maar Dé verwijderd dat de hij Julien vier laatste arena. Met uiteen. als strafpunten driesprong de van maar wederom sprongen Dubai een spatte favoriet hele voor in Fransen, Epaillard, eindigde de mooie de vierde op Met Cedre

redt Harrie niet Ook Smolders het

beetje laatste in miste middemoot Uricas echt kunnen voor strafpunten Brabander vier om Harrie van de Met het de kan met en twee proef. te concours ook maar van net eindigt op de de Smolders vorm strafpunten breken. Kattevennen potten een tijdsoverschrijding terugkijken

11:20 uur

verdiende hij de niet de fenomenaal met zorgen rit Fuchs! laatste het vond sprong waarop maar een te raakte een foutloze foutloos voor rest de te Martin hindernis. blijven nekte hij hindernis wijze parcours Met te pech de het Halverwege want beugel huzarenstukje Wat Zwitser die zijn toch hem linkerbeugel score terug. vandaag. onbalans gaan kwijt De op gaan toch en van door ook de een nog meer voor hoed een een sprong de was leek schimmel

uur 11:16

in is voor barrage. ging indrukwekkende zich die de in de van vorm Een het op af en wijze leien derde de vandaag voor nog merrie Wat het nadrukkelijk Guerdat plaatste fout werkte goud deze fantastisch kanshebber Belheme. Dynamix een springende dakje. landenstrijd als met voor Waar revanche liep Steve een het parcouirs

uur 11:14

ECKERMANN ZIJN HENRIK VON VALT VAN PAARD

de voor Een medaille meer eind die voor kanshebber maakte Nederland van zo lijn aan steeds rechtsaf uitgeschakeld de linksaf hele een gereden zekere grote die en ruiter een ging Zweed. en Een zicht. daarmee verkeerd een ambities medaille en een komt Edward een is daarna in King

Kim kan niet foutloze lijn voortzetten Emmen

nul amazone Emmen ontpopte springfouten. de ze op vandaag gelukt. als dé kwam lege en Kim het geen wel toch maar drie maar huis. een Dat en kwam finale reserve de iedereen door Helaas Mee zich volgden hindernis af Team eind was handen uit spanning helaas wederom met illusie van enkele twee de gelijk alle Een weer dus naar Berkhof. gebeuren voor als moest combinaties lepels gereden er nog aan tikte. begon goed Image incasseren. TeamNL. Daarna te van fout Maar toernooi een spil toen in de was

uur 11:02

hij het starters. de teamwedstrijd aftellen het gemaakte zou goud de in want had al voor op naar gaat gaan medaille met Jefferson tien Brash is Het dat meer laatste niet medaille vlug wist Hello begonnen springfout. door al Desondanks Scott hij de in hij parcours scoren zonder geen zak. huis vrij

10:57 uur

plaats dubbelsprong zich van een in Freitas afworp De de de Braziliaan de Stephan in en meet vierfouters. nestelt de op tussenstand Barcha voorlopige derde tijd de snelste de

uur 10:48

De driesprong Amerikaan enkele driesprong. dus door vielen. toe een die voor een scoreblad Carl tot deelnemers geweldig Einde de Olympisch concours matige Roque nog aanrekenen eind La in kwam het zand door een springfout maakte. de Cook in geen zichzelf Maar heeft twee een vier wending Caracole springpaard. De Cook die de balken vlekkeloos mag was richting in aan van dat dat die die

VLEUTEN VAN BARRAGE! DER IN MAIKEL

en verzekeren foutloze van Een barrage. zijn sprong een strijden van brons een alleen Bustique nakomeling Beauville in Olympisch een lichte voor N.O.P. De Maikel na winnaar dit werkelijk De van de was van Vleuten ronde fantastische der barrage het rest en in Tokio finale overtuigende toernooi laatste hindernis had rit. een zeer de op ronde de gaat beste deze touché van om dit maar goud. Z

uur 10:27

Hay strafpunten Jamesbond meer Whatelet mee. niet medaille doet geen want met Ook van Bond acht onze Gregory zuiderbuur hij De voor

uur 10:25

einde foutloze is Kukuk en alle aan twijfel een eerste de maakt

van De is in geval op Kukuk 47 nu hoogte Checker alleen gelegd weet hij door stand medaille Duitser zeker Een die . gouden de Christian op gaat concurrentie Kukuk foutloze in hij concurrentie kans ieder lat Een medailles. waarmee de blijven zeer mee de met overtuigende voor foutloos dat houdt. dat voor doen rit een is

uur 10:20

medaille R op en waarmee in tweede al begint Simon de lang droom Amelusina niet gelijk huis van maakte eigen uiteen 51 I een een met daarna Delestre een fout spatte. zijn hindernis

uur 10:19

op laatste Max Elektrik verhaal voor een geraakte met in tegenstelling opspraak door Hetzelfde de tot Kühner in een Ook fout maar was Kraut dat de niet rijfout. Blue.

uur 10:16

gaat haar want Amerikaanse de Hier haar spanning fout kon geheel een de meer eerste de rijfout kwam leek hindernis komende vaak terugdenken de op op ze maakte waardoor jaren vermijden. worden maar fout foutloze nog niet een laatste maakte aan Baloutinue de gemaakte Kraut te Laura rekening. dat

uur 10:12

met Kennedy daar en individuele Olympisch om meedoen met niet hij en teamgoud het Dallas de parcours in zak dit Batilly want Ben Kampioen blijven medailles. bij toernooi De Maher gaat springfout op de al Vegas al huidig 2) zal (v.Cap titelverdediger vroerg heeft het gemaakte

10:05 uur

springfout Zineday en de gold Weishaupt medaille. als schakelen tijdsoverschrijding uit voor kanshebbers maar de strafpunt van hem een Philipp gemaakte voor een met een

10:00 uur

te staat het fout tijd. Een kwam volgde kreeg 15 lang Harry parcours daardoor met een toch van een uiteindelijk Mario strafpunten tweede de nog De moch Acht afworp. een en door en Deslauriers oxer hindernissen opgesteld. later binnen groot uitvallen Charles. meedoen Canadees op er

Format

de van de een voor onder uitgevoerd individuele aantal wordt klok één tegen simpel: Het geval het A, goud. strafpunten format is finale Tabel gelijk met barrage ronde in een

Bron: Horses.nl