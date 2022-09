LIVE* Landenwedstrijd Calgary

De landenwedstrijd in het Canadese Calgary is een van de meest prestigieuze landenwedstrijden van de kalender. Iedere ruiter of amazone wil minstens eenmaal in zijn leven hebben deelgenomen aan dit evenement waar de top van de wereld strijdt om miljoenen dollars aan prijzengeld. Buiten de 600.000 dollar die er in deze wedstrijd te verdelen valt moeten de Europese landen ook strijden om een uitnodiging voor volgend jaar. Het slechtst eindigende Europese land zal volgend jaar geen uitnodiging krijgen voor de landenwedstrijd, dat is al sinds jaar en dag de Calgary traditie. Nederland zal heel sterk voor de dag moeten komen om minstens België, Frankrijk, Zweden of Zwitserland voor te blijven. Ook dit jaar weer is het een sterk deelnemersveld waar niet echt een favoriet voor de zege is aan te wijzen.