Loepzuivere hattrick voor Julien Epaillard in Equita Masters van Lyon, Vrieling tweede

Lyon - Na het winnen van de twee belangrijkste rubrieken van gisteren was het vandaag in de Equita Masters of Lyon wederom raak voor de Franse superster Julien Epaillard en Donatello d' Auge (v.Jamac). Jur Vrieling was the best of the rest en eindigde op een mooie tweede plaats met Comme-Laude W (v.Comme Il Faut) voor Penelope Leprevost met Texas (v.Tomesch 1042).

Voor deze proef van 1.60m hadden zich de beste 20 combinaties uit de hoofdrubriek van gisterenavond geplaatst. Zij zouden in een rubriek over twee ronden uit gaan maken wie zich dit jaar de Master of Lyon mocht noemen en buiten de trofee ook de prijs van 25.000 euro in ontvangst ging nemen. In de tweede ronde mochten de beste tien van start gaan uit de eerste omloop en dat deden ze in volgorde van basistijd. Het wekt geen verbazing dat Julien Epaillard de snelste was in die eerste ronde en dus als laatste van start zou mogen gaan in de tweede.

Beslissende ronde

Shane Breen bracht met Haya (v.Mylord Carthago) vier strafpunten mee uit de eerste ronde. In 42.47 seconden reed hij zijn schimmel in de tweede ronde foutloos naar huis en werd uiteindelijk zevende. Megane Moissonnier had met Bracadabra (v.Pacific des Essarts) ook een fout in de eerste ronde en verbeterde het resultaat van Breen in de tweede door foutloos te blijven maar in een snellere tijd en daarmee nam ze de leiding in de wedstrijd over. Martin Fuchs en The Sinner (v.Sanvaro) maaktenen wederom een fout waardoor Fuchs niet meer meedeed voor een topklassering. Gregory Cottard was met Cocaine du Val (v.Mylord Carthago) de laatste van de tien deelnemers aan de tweede manche die een afworp uit de eerste ronde meenamen. De twee fouten die hij vervolgens maakte brachten zijn totaal op 12 strafpunten en de tiende plaats.

Jur Vrieling

Jur Vrieling was de eerste van de zeven foutloze combinatie’s uit de eerste rondgang die in de ring verscheen. In 41.79 seconden reed hij als eerste dubbel nuller soeverein naar de kop van het klassement. De volgende die het mocht proberen was Harry Charles met Romeo (v.Contact van de Heffinck). De tijd haalde hij wel met zijn 41.01 seconden maar een balk hield hem van de leiding af. Penelope Leprevost deed wat wat we van haar kennen en reed razendsnel en foutloos tot de laatste stijlsprong, daar deed ze iets te dol en kwam dan toch de fout. Haar tijd van 38.53 seconden zou naderhand de snelste tijd van allemaal blijken te zijn geweest. Simon Delestre en Dexter Fontenis Z (v.Diarado) scoorden acht strafpunten en ook Kevin Staut wist Dialou Blue PS (v.Diarado’s Boy) niet foutloos te houden. Als laatste starter ging Julien Epaillard van start met op dat moment nog steeds Jur Vrieling als de leider in de wedstrijd. Al direct van meet af aan lag hij voor op de Fries en daar er geen fout kwam werd hij in 39.69 seconden de winnaar en was er in Lyon geen ruiter te vinden die meer aanspraak mocht maken op de titel Master van Lyon dan deze sympathieke Fransman.

Uitslag