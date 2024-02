Loewi Joppen en Siebe Leemans aan kop in 1.40m Peelbergen

In de Peelbergen werd er vandaag tweemaal een twee-fasen 1.40m rubriek verreden. Loewi Joppen en Siebe Leemans kwamen daarbij als winnaars uit de bus. Met Important Style (v.Falaise de Muze) noteerde Joppen in de twee omloop 28,23 seconden op het scorebord. Leemans reed zijn Plopsa Blue Z (v.Plot Blue) in 28,03 seconden over de finish.