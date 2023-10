Loewi Joppen tweede in twee-fasen 1.40m Opglabbeek

Loewi Joppen is deze week op dreef met zijn Add Picobello Z ( v. Action-Breaker) op het CSI2* in Sentower Park. Gisteren kregen ze nog het oranje lint omgehangen in het 1.40m direct op tijd, vandaag was daar het rode lint in het twee fasen 1.40m met een tijd van 30.19. Anna-Maria Grimm was met Estella 95 (v. Larimar 7) hen in de tweede omloop net te snel af.