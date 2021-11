Loewie Joppen derde bij jonge paarden in Lier

Loewie Joppen viel vanmorgen in de prijzen in Lier. In de rubriek voor vijf- en zesjarigen behaalde hij de derde plaats met de zesjarige BWP'er Piper vd heffinck (v. Quick Star). De combinatie bleef foutloos in het tweefasen-parcours en klokte een tijd van 28,34 seconden.