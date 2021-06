Loewie Joppen en Important Style VK derde in Medium Tour finale

“Hij is zo voorzichtig, daar moet je zuinig op zijn”, vertelt Joppen over de goedgekeurde hengst Important Style VK. Het paar sloot in de 1.40m/1.45m Medium Tour finale aan achter winnaar Torben Kohlbrandt en de Amerikaanse nummer twee, Stefanie Saperstein.

In de eerste omloop van de Medium Tour finale kwamen 63 combinaties door de startlijn, waarvan er slechts zes de finish foutloos bereikten. Met vier Duitsers, een Nederlander en een Amerikaan in de barrage was de kans groot dat het volkslied van onze oosterburen zou klinken. Hoewel Kohlbrandt met de tienjarige Holsteiner Casall Del Monte niet de snelste tijd klokte, bleef hij wel foutloos en claimde zo de winst en een Longines horloge aangeboden door de rubrieksponsor.

Onverwachte combinatie

De in Nederland woonachtige Saperstein kon haar geluk niet op. Met Z-merrie Chapeau Z deed ze zo’n anderhalve seconde langer over haar barrage rit. Haar partner en trainer, Thiago Ribas da Costa vertelt: “Deze combinatie was bijna nooit gevormd. Ik had deze merrie verkocht naar Mexico, maar ze kwam onverrichte zaken retour. Dat ze nu zo fijn springt met Stefanie daar ben in dan ook dubbel zo blij mee”, zegt de Braziliaan trots.

Rustig aan

Tevens in zijn nopjes is Loewie Joppen. Met de pas achtjarige Important Style VK reed de Limburgs routinier een behouden rit met een prima resultaat. “Dit paard heeft nog weinig ervaring op dit niveau, ik heb hem een keer of vier/vijf in een 1.40m proef gestart. Ik heb dan ook niet te dol gedaan. Hij is zo voorzichtig dat ik nog niet heel snel durf te gaan met de kans dat ik hem schrik aanjaag. Hij is wel veel paard en ik moet er goed aan rijden, maar als hij deze stijgende lijn doorzet dan ben ik daar maar wat blij mee. Daarnaast fokt hij ook nog, wat hij ook goed doet, dus we doe het rustig aan en genieten er onderweg zeker van”, aldus de nummer drie.

De top vijf bestond verder uit de snelste vierfouter, Patrick Stuhlmeyer met Carmina 51 (v. Casall) en Richard Vogel met Caramba 92 (v. Comme Il Faut).

Bron: persbericht/Horses.nl