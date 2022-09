Loewie Joppen en Important Style VK openen Sires of the World met top tien-klassering

In de openingsrubriek van Sires of the World vandaag in Lanaken kregen de goedgekeurde hengsten een 1,40 m direct op tijd voorgeschoteld. Francois Jr Mathy stuurde de bij Zangersheide goedgekeurde SBS-hengst Casanova de l' Herse (Ugano Sitte x Kashmir van Schuttershof) naar de overwinning. Loewie Joppen noteerde het beste Nederlandse resultaat. Met Important Style VK (Falaise de Muze x Calvino Z) werd hij tiende.

Francois Jr Mathy stuurde Casanovade in 56,86 seconden door het parcours en was daarmee de enige die onder de 57 seconden bleef. Ernesto Canseco reed de Oldenburger-hengst Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) in 57,10 seconden naar de tweede plaats. Derde werd Rodrigo Giesteira Almeida met de KWPN-gefokte en in Duitsland goedgekeurde hengst Imposant van de Renger (v. Comme il faut).

Frederiks en Schuttert

Het beste Nederlandse resultaat werd dus neergezet door Loewie Joppen met Important Style VK, die werd aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek en is goedgekeurd bij het AES en het BWP. Zij kwamen in 65,86 seconden over de finish en werden daarmee tiende. Voor Nederland eindigden verder Henk Frederiks met Impian D (v. DVDL Bubalu) en Frank Schuttert met Joviaal ES (v. Fernando H) in de prijzen.

Uitslag