Loewie Joppen en Marc Houtzager scoren in 1.45m Lier

Tegen Toni Hassman was geen kruid gewassen maar toch kwam Loewie Joppen dicht in de buurt van de overwinning. In het zadel van Important Style VK (v. Falaise de Muze) reed Joppen naar de tweede plaats. Marc Houtzager startte Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano) in dezelfde CSI2* 1.45m rubriek en werd vierde.

Toni Hassman schreef de rubriek op naam door Contendrix (v. Contendro) in 39.08 seconden naar de finish te sturen en bleef daarmee ruim een halve seconde voor op Loewie Joppen. Joppen stuurde op zijn buurt Important Style VK in 39.80 seconden naar de finish en werd tweede. Michael Jung verstoorde het feestje voor Marc Houtzager en reed Fischerchelsea (v. Check In) nipt sneller rond dan Houtzager met Stererhof’s Dante. De Nederlandse topruiter had 40.66 seconden nodig en werd vierde.

Bron: Horses.nl