Loewie Joppen naar overwinning in 1.40m. Opglabbeek

Een 1,40m. op CSI2* Sentower Park was vanmiddag prooi voor Loewie Joppen met Add Picobello Z (v. Action-Breaker). De Nederlander was foutloos met een tijd van 61.82 seconden, waarmee hij de concurrentie het nakijken gaf. De Ashford Farm prijs werd direct op tijd gereden en geldt ook als kwalificatie voor de Grote Prijs later deze week.