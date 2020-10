Loewie Joppen pakt vijfde prijs op Sentower Park

Deze middag werd er een 1,40m- rubriek verreden bij het paardensportcentrum Sentower Park in Opglabbeek. Loewie Joppen eindigde op de vijfde plaats met Dylano (Diarado x Baloubet du Rouet). Zij reden twee foutloze rondes in 36,66 seconden.

Deze rubriek werd gewonnen door de Ierse Adam Morgan met de KWPN-merrie Gracia Cantate (Zirocco Blue x Cantos). Zij kwamen in 33,23 seconden over de finishlijn. Lara Postillon werd tweede met Abalia (Armitage x Zeus) in 34,10 seconden. De derde plaats was voor Rolf-Göran Bengtsson met Zuccero (Zirocco Blue x Caretino). Dit duo kwam in 35,08 seconden over de finish. Christopher Burton met Dantino B (d’Olympic x Quintender) pakte de vierde plek in 36,18 seconden.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl