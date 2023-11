Loewie Joppen stuurt Osiris Fz naar knappe vierde plaats in 1,55m Prize of Stuttgart

Gisteravond stond de prestigieuze Prize of Stuttgart op het progamma en het publiek werd getrakteerd op fraaie sport. Louis Konickx bouwde een selectief parcours over een hoogte van 1,55m wat elf foutloze combinaties opleverde. Hans-Dieter Dreher kwam met zijn elfjarige Cous Cous 3 (v. Cachas) als winnaar uit de bus. Loewie Joppen hield de Nederlandse eer hoog en reed Osiris Fz (v. Dallas VDL) naar een knappe vierde plaats.

Van de elf foutloze combinaties mochten de beste acht terugkeren voor de tweede ronde. Onder hen topruiters als Steve Guerdat, Penelope Leprevost en Pieter Clemens. De tweede ronde leverden nog eens vijf foutloze combinaties op waarvan degene met de snelste tijd als winnaar gekroond zou worden.

Hans-Dieter Dreher voor iedereen te snel

Wanneer Hans-Dieter Dreher zijn naam op de startlijst staat dan weet de rest van het deelnemersveld dat er hard gereden gaat worden. Dat bleek gisteravond niet anders want met een dubbele foutloze ronde in 36.83 seconden stuurde hij Cous Cous 3 naar de overwinning. Een knappe prestatie die de vorm deze wedstrijd opnieuw bewees want eerder werden ze al vierde in het 1,45m en vierde in het 1,55m.

Verlooy verslaat Guerdat

Jos Verlooy kwam vorig jaar vervelend ten val maar laat dit indoorseizoen weer van zich horen. Hij plaatste zich met Fts Killossery Konfusion (v. Livello) voor de tweede ronde en noteerde daar opnieuw een foutloze ronde in 37.17 seconden en dat leverde hem de tweede plaats op. Steve Guerdat zadelde de tienjarige Double Jeu D’honvault (v. Kannan) en werd in 38.25 seconden derde.

Loewie Joppen met dubbele nulronde vierde

Ook Loewie Joppen liet gisteren van zich horen en plaatste zich met de tienjarige Osiris Fz voor de tweede ronde. Joppen reed de donkerbruine eerder dit indoorseizoen in Leeuwarden en Maastricht en sprong op de Stuttgart German Masters weer zijne eerste 5* parcoursen. Zijn strategie van een rustige dubbele nulronde leverde hem een tijd van 39.36 seconden op. Niet de snelste tijd maar, mede door fouten van anderen, eindigde hij op een fraaie vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl