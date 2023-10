Loewie Joppen verzamelt hoofdprijzen in Opglabbeek

Loewie Joppen is met Add Picobello Z (v. Action-Breaker) lekker op dreef in Opglabbeek. Het duo begon donderdag met een overwinning, vrijdag was er een tweede plaats en vandaag voegde het duo daar nog een eerste prijs aan toe. In het 1,40 m direct op tijd bleef Joppen als enige onder de 60 seconden (59,54) en was daarmee de duidelijke winnaar.