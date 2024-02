Loewie Joppen voert Nederlandse top vijf aan in Medium Tour finale Kronenberg

In Kronenberg stond vanochtend de finale van de Medium Tour op het programma. Maar liefst 70 combinaties gingen van start in deze CSI2* 1,40m/1,45m-finale waarvan Loewie Joppen als winnaar aan de finish kwam. Joppen bleef met Important Style VK (v. Falaise de Muze) nipt voor Siebe Leemans met Kobalt (v. Harley) en voerde zo de volledige Nederlandse top vijf (met ook alleen KWPN-ers) aan.

De kwaliteit lag hoog want van de 70 combinaties kwamen er maar liefst 27 zonder springfouten aan de finish. Tussen de nummer 1 en 27 zat maar liefst 22 seconden verschil en deze snelste tijd kwam op naam van Loewie Joppen. Hij reed de KWPN-hengst Important Style VK in 53.48 seconden naar de overwinning. Hij bleef zo nipt voor Siebe Leemans, die met Kobalt 53.98 seconden nodig had om aan de finish te komen. Renee de Weert maakte met de eveneens KWPN-gefokte Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek) het podium compleet. De merrie kwam in 54.72 seconden aan de finish.

Dubbele Nederlandse top vijf

Alsof een Nederlands podium nog geen feest genoeg was besloeg de gehele top vijf rood-wit-blauw en dat ook nog eens met alleen maar KWPN-ers. Bert Jan van de Pol eindigde als eerste buiten het podium. In het zadel van de twaalfjarige Harvey (v. Cantos) klokte van de Pol 55.07 seconden. Ook Gabryella Dufour deed een dappere poging en sloot de Nederlandse top vijf af. De amazone stuurde Kalm-Hay (v. Van Gogh) in 56.15 seconden eveneens foutloos naar huis.

Uitslag

Bron: Horses.nl