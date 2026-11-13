Logan Fiechter en Lieverella vijfde in 1,50m GP-kwalificatie Oliva

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dreef Fiechter op

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in Voorn top tien

Ook was. achtste de Voorn Met van waarmee Karan plaats, GP-kwalificatie. succes Vincent op Nederlandse zien in Heffinck de (v. het hij liet Z zich Kannan) de eindigde compleet

1,40m Houtzager Nina vijfde in

dag en Z Putte) ter Earth plaats (v. op het Elvis vijfde de Houtzager Eerder 1,40m. Fire noteerden in een Nina bovendien

Uitslag 1,50m.

Uitslag 1,40m.

Bron: Horses.nl