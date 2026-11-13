Logan Fiechter en Lieverella vijfde in 1,50m GP-kwalificatie Oliva

Savannah Pieters
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Logan Fiechter en Lieverella vijfde in 1,50m GP-kwalificatie Oliva featured image
Logan Fiechter hier met Lieverella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sinds hun deelname aan het Europees Kampioenschap voor young riders afgelopen juli hebben Logan Fiechter en de Kannan-dochter Lieverella al meerdere keren bewezen dat ze zich ook uitstekend kunnen meten met de senioren. Vandaag bevestigde het duo die vorm opnieuw in Oliva. In de 1,50m Grand Prix-kwalificatie eindigden Fiechter en Lieverella op een knappe vijfde plaats.


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