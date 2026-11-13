Logan Fiechter en Lieverella vijfde in 1,50m GP-kwalificatie Oliva

Sinds hun deelname aan het Europees Kampioenschap voor young riders afgelopen juli hebben Logan Fiechter en de Kannan-dochter Lieverella al meerdere keren bewezen dat ze zich ook uitstekend kunnen meten met de senioren. Vandaag bevestigde het duo die vorm opnieuw in Oliva. In de 1,50m Grand Prix-kwalificatie eindigden Fiechter en Lieverella op een knappe vijfde plaats.
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1,40m Houtzager Nina vijfde in
dag en Z Putte) ter Earth plaats (v. op het Elvis vijfde de Houtzager Eerder 1,40m. Fire noteerden in een Nina bovendien
Uitslag 1,50m.
Uitslag 1,40m.
Bron: Horses.nl
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