Logan Fiechter en Liv Linssen bovenaan in Vejer

Mirjam Hommes
Logan Fiechter, hier met Quebec vd Middelstede. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Op de laatste dag van Week 6 van de Sunshine Tour in Andalusië viel er zowel bij de young riders als de junioren Nederlands succes te vieren. Logan Fiechter won met de negenjarige KWPN-merrie Mien-Viola (v. Cohinoor VDL) de youngrider GP over 1,45. Bij de junioren was de winst in de GP over 1,40 m voor Liv Linssen en Stella M (v. Luigi d’Eclipse).

