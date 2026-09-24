Logan Fiechter is 93 concurrenten de baas in Bonheiden

Ellen Liem
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Logan Fiechter is 93 concurrenten de baas in Bonheiden featured image
Logan Fiechter, hier met Apphire H Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Logan Fiechter had vandaag in Bonheiden drie paarden gezadeld voor het 1,40 m. direct op tijd en sprong met alle drie foutloos. Zijn beste resultaat zette hij neer met Eclectic JL (v. Emerald). De combinatie was foutloos en het snelst, daarmee wonnen ze deze 94 combinaties tellende rubriek.


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