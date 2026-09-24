Logan Fiechter is 93 concurrenten de baas in Bonheiden

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Penny voor blijft Leemans

iets dan (v. seconden Landown twee Siebe Daarachter de Cruise deed. sneller Blue Plot finishte erover de On en de vierde. Z) Penny Blue) waarvan was Air met in net Z snelste die de (v. Avos met klokten was. Leemans 61,69 combinaties Leemans 61 Plopsa Zo werd Jordan dat Zij die seconden Charlotte in Britse 61,50 seconden

Van Ook in 10 top Gerwen

Gerwen in Voor Met ook in de werd d’Ouilly eindigde Qlassic 63,91 ze (v. Ictinos tien. Margot) van Nederland achtste seconden. top Bois Jody

Uitslag

Horses.nl Bron: