Logan Fiechter is 93 concurrenten de baas in Bonheiden

Logan Fiechter had vandaag in Bonheiden drie paarden gezadeld voor het 1,40 m. direct op tijd en sprong met alle drie foutloos. Zijn beste resultaat zette hij neer met Eclectic JL (v. Emerald). De combinatie was foutloos en het snelst, daarmee wonnen ze deze 94 combinaties tellende rubriek.
naar aan verwees en Uiteindelijk seconden tweede aan amazone eind 60,57 der zij trok er deed Manchester tienjarige de Tomma von en met Paradijs). Thiesen het (v. de Van’T over. Twee Fiechter Fiechter met Emerald-zoon Duitse combinaties gewaagd: met 60,67 Manuel langste de plaats, waren elkaar seconden Logan Soehr
Penny voor blijft Leemans
iets dan (v. seconden Landown twee Siebe Daarachter de Cruise deed. sneller Blue Plot finishte erover de On en de vierde. Z) Penny Blue) waarvan was Air met in net Z snelste die de (v. Avos met klokten was. Leemans 61,69 combinaties Leemans 61 Plopsa Zo werd Jordan dat Zij die seconden Charlotte in Britse 61,50 seconden
Van Ook in 10 top Gerwen
Gerwen in Voor Met ook in de werd d’Ouilly eindigde Qlassic 63,91 ze (v. Ictinos tien. Margot) van Nederland achtste seconden. top Bois Jody
Uitslag
Horses.nl Bron:
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