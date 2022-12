Logan Fiechter nipt buiten podium 2* Grand Prix Mechelen

Logan Fiechter is zojuist nipt buiten het podium geëindigd in het 1.45m in Mechelen. In de CSI2* Grand Prix met barrage achteraf kwamen 48 combinaties de ring binnen gereden. 11 daarvan mochten terugkomen voor de barrage waaronder Fiechter die daarmee als enige de Nederlandse eer hoog hield. Hij reed O'neal Van 't Looverijck (v. Canabis Z) naar de vierde plaats.

De winst was voor Anthony Wellens. De Belg stuurde Danger CIVil Vh Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly) in 38.85 seconden naar de finish en bleef daarmee als enige onder de 39 seconden. Nicolas Toro tekende voor het tweede resultaat door Carayuno (v. Carambole) in 39.41 seconden rond te rijden. Vincent Zacharias Bourguignon maakte de top drie compleet en reed Cascabel (v. Cassini) in 41.52 seconden naar de finish. Logan Fiechter had 42.59 seconden nodig en werd vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl