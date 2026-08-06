Logan Fiechter ook in 1,60 Dublin in de prijzen, Karl Cook grijpt zege

Ellen Liem
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Logan Fiechter ook in 1,60 Dublin in de prijzen, Karl Cook grijpt zege featured image
Logan Fiechter met Lieverella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Logan Fiechter heeft zijn paarden goed aan het springen op het vijfsterren CSI in Dublin. Eerder vandaag sprong hij met Mien-Viola (v. Cohinoor VDL) in de Derby over 1,45 m. naar de zesde plaats en in het hoofdnummer van de dag was er voor Fiechter opnieuw prijs. In deze rubriek over 1,60 m. met barrage zadelde hij zijn young riders EK-paard Lieverella (v. Kannan).

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