Logan Fiechter rijdt concurrenten naar huis bij CSIU25-A in Opglabbeek

Logan Fiechter nam zojuist de overwinning mee naar huis bij de CSIU25-A direct op tijd in Opglabbeek. Hij rekende in het parcours op de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Sam vd Tojopehoeve Z (v. Spartacus TN). De combinatie bleef van het hout af en klokte de snelste tijd van 57,67 seconden. Het paar was eind oktober ook succesvol in Kronenberg door het tweefasen-parcours over 1.40m te winnen.