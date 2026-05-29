Logan Fiechter snelt met Lieverella naar rankingzege in Bonheiden

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Logan Fiechter snelt met Lieverella naar rankingzege in Bonheiden featured image
Logan Fiechter met Lieverella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De regerend Nederlands kampioen young riders, Logan Fiechter, blijft zich nadrukkelijk in de kijker rijden. Vorige week maakte de ruiter nog zijn debuut in een EEF Nations Cup, waar hij met de tienjarige merrie Lieverella (v. Kannan) in beide omlopen slechts één balk liet vallen. Vandaag bevestigde de combinatie opnieuw hun vorm door de overwinning op te eisen in de 1,45 m.-rankingproef van Bonheiden.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant