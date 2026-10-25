Logan Fiechter vijfde in Grote Prijs Opglabbeek

Petra Trommelen
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Logan Fiechter vijfde in Grote Prijs Opglabbeek featured image
Logan Fiechter hier met Lieverella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De 2* Grote Prijs van Opglabbeek leek lange tijd geen barrage op te leveren, maar in het slot van de proef wisten zich alsnog vijf combinaties te plaatsen voor de beslissende ronde, waarmee het totaal op zes kwam. Daarin trok Wilm Vermeir aan het langste eind met Jonkheer Van ’t Veldhoven (v. Cornet Obolensky). Voor het thuispubliek werd het een Belgische overwinning, met Michael Duffy op de tweede plaats. Logan Fiechter eindigde met de tienjarige merrie Lieverella (v. Kannan) als vijfde.


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