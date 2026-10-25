Logan Fiechter vijfde in Grote Prijs Opglabbeek

startlijst maakte. (v. met het ontknoping combinaties Even drie publiek ruiters, foutloze het komen, extra voor de vijf in de bij dat Attwood maar Landor zou het erop zich Karibou van barrage Onder er S). geen bevonden toch Belgische voegden deel Lily wat leek nog interessant er hen laatste zich Horta

Duffy kop aan gaat

leiding. Cicero barrage van in onderdoor (v. Paemel) seconden met en tijd direct ronde met een de Michael van Z Z foutloze nam 38,30 een Attwood Camina de dook met Duffy daar opende seconden. 40,26

die hij de seconden. kreeg onderweg, laatste sterk die na lijn. Daarna eveneens nam werd een van zijn leek maar het 39,21 Fiechter een op tijd steilsprong fout maar de fout gas mogelijk, terug nu richting was Duffy snellere Tot rollback. dan

de beslissen strijd Belgen

Voor Jonkheer balken rollback Belgische in twee lepels wel ’t 37,60 de seconden. al alle een Daarmee in Wilm overwinning de de verzekerd. nog hield Vermeir plan. de Belgische combinaties en hij Van verliep leiding over. aan was finishte Met volgens start Hij nam met Veldhoven

de houden, volgende vierde. Roosakker) maar met De seconden op van starter, die kwam de Hij als de balken (v. van met hij Maurice insprong Emil aan lepels, tijd maar Kalvarie kon in ’t Vermeir fout overwinning tienjarige alle van dubbel. Vermeir. van kreeg Kassander de met Lord laatste hield de Stijn Lordanos) (v. van Quitina Timmermans de 44,09 de niet de eindigde Roosbroeck, een was

Nederlanders Overige

tegen Fellow Bruggink oxer Stargazing de laatste de van barrage. op Vleuten kreeg miste de aan. hindernis Nederland ook der (v.Ibrahim BS) Lucille de Namens daarmee en Pleasure) net met fout fout vroege en op kwamen liepen start. aan Gert-Jan Maikel For Billet (v. en Billet, Will Bruggink een een de

springfouten echter en VDL), Brantzau HDH te begonnen (v. Grote met kreeg werden, papieren vierde aan twee Ditmaal week al deze combinatie die goede Van de Vleuten der verwerken. tweemaal Prijs. Branttastisch de

Uitslag

Horses.nl Bron: