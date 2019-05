London Knights naar winst, Van Vleutens derde in League

In Madrid werd de tweede rubriek van de Champions League verreden. De London Knights, met Martin Fuchs en Ben Maher, bleven foutloos. Dankzij hun snelle tijden in de tweede ronde kwamen ze uit op de winst. Ook het tweede en derde team hield het hout hoog, zij het in wat langzamere rondes.

De tweede plaats in de League van Madrid was voor New York Empire, met Spencer Smith en Scott Brash. Het derde team was Madrid in Motion, dit keer bestaande uit vader en zoon Van der Vleuten. Maikel van der Vleuten kwam aan de start met Dana Blue (v. Mr Blue), Eric van der Vleuten had Wunschkind (v. Casall) meegenomen. Madrid in Motion staat nu zesde in het klassement.

Drie startplaatsen voor GCT Madrid

Het goede resultaat in de League betekent dat beiden mee mogen doen aan de Global Champions Tour GP van Madrid. Ook individuele starter Bart Bles hield met Gin D (v. Clinton) het hout hoog en mag naar de afsluitende Grand Prix.

Uitslag rubriek

Uitslag League Madrid

Klassement Global Champions League

Bron: Horses.nl