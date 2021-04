Longines EEF series dit weekend in Gorla Minore Italië

Van vrijdag 23 tot en met zondag 26 april vindt de de Longines EEF series in Gorla Minore, Italië plaats. De CSIO3* is het eerste evenement van het Europese seizoen, waarin 12 teams strijden in de Nations Cup.

Op zaterdag 24 april rijden er teams uit onder anderen Argentinië, Nederland, Spanje, Zwitserland en Oostenrijk. “Ik ben blij dat het mogelijk is om dit evenement te organiseren in deze tijd”, zegt EEF voorzitter Theo Ploegmakers. “Gezien de problemen rondom corona en Rhino hebben we hard gewerkt om deze CSIO3* door te laten gaan in de huidige regelgeving. De gezondheid van de paarden staat op de eerste plaats. We hebben er alles aan gedaan om de uitdaging aan te gaan.”

Bron: Horses.nl/ World of Showjumping