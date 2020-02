Longines FEI Nations Cup serie begint voor Nederland in mei

In mei gaat voor de Nederlnadse springruiters de Longines FEI Nations Cup van start. Een prestigieuze competitie die bovendien belangrijk is als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Nederland is met negen concurrerende landen ingedeeld in Europese divisie 1. Het CHIO Rotterdam van 18 tot en met 21 juni is een van de zeven wedstrijden in de competitie. De finale staat zoals gebruikelijk begin oktober in Barcelona op de agenda.

Aankomend weekend is in Wellington (Florida) de eerste FEI Nations Cup wedstrijd van het seizoen. De wedstrijd is onderdeel van de Amerikaanse en Caraïbische League waarin de Verenigde Staten, Mexico en Canada strijden om een plaats in de finale het eerste weekend van oktober in Barcelona.

La Baule

Voor de Nederlandse springruiters is de wedstrijd op 17 mei in het Franse La Baule de eerste van de reeks wedstrijden van de FEI Nations Cup series. In de Europese divisie 1 krijgt Nederland concurrentie van België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Italië, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. De serie bestaat uit zeven wedstrijden, waarvan CHIO Rotterdam van 18 tot en met 21 juni de vierde is.

Planning

Het Nederlandse springruiterteam rijdt de wedstrijden in La Baule, Sopot, Rotterdam en Dublin voor de punten. Dit jaar vinden alle wedstrijden in Europa plaats voordat de springruiters afreizen naar Tokio voor de Olympische Spelen.

Observatiemoment

De beste landen uit de verschillende leagues rijden begin oktober in Barcelona de finale van de FEI Nations Cup. Nederland won die finale al twee maal. Ook vorig jaar nam het team van bondscoach Rob Ehrens deel op Real Club de Polo. “Natuurlijk is de Longines FEI Nations Cup belangrijk voor ons. De wedstrijden

zijn observatiemomenten richting Tokio en we willen ons plaatsten voor de finale in Barcelona”, aldus Ehrens.

EEF serie

Na de opwaardering van de EEF serie, voorheen de tweede divisie van de FEI Nations Cup, hebben ook die landenwedstrijden een belangrijkere plaats op de kalender. “De EEF serie is door de opwaardering veel aantrekkelijker geworden voor de ruiters en het is ook een mooie gelegenheid om jonge combinaties een kans te geven zich verder te ontwikkelen en te laten zien waar ze staan. Het is een mooie wedstrijdenreeks met de halve finale in ons eigen Geesteren en een interessante finale in Polen. De eerste wedstrijd van de EEF serie waarin wij uitkomen is die in Le Touquet, een week voor La Baule”, laat bondscoach Ehrens weten.

Kalender FEI Nations Cup, Europa divisie 1

La Baule (Fra), 14 – 17 mei (*)

Sankt Gallen (Zwi), 21 – 24 mei

Sopot (Pol), 11 – 14 juni (*)

Rotterdam, 18 – 21 juni (*)

Falsterbo (Zwe), 9 – 12 juli

Dublin (Ier), 15 – 19 juli (*)

Hickstead (Eng), 23 – 26 juli

Finale Barcelona (Spa), 1 – 4 oktober

Kalender FEI Nations Cup, EEF Serie met Nederlandse teamdeelname

CSIO3* Le Touquet (Fra) 7-10 mei

CSIO3* Drammen (Nor) 14-17 mei

CSIO3* Uggerhalne (Den 20-24 mei

CSIO3* Lissabon (Por) – 28-31 mei

CSIO3* Geesteren (Halve Finale) (NED) 1 – 5 juli

CSIO4* Warschau (Finale) (Pol) 3 – 6 september

Bron: KNHS