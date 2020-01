Longines Masters of Hong Kong en Asia Horse Week geannuleerd

De Asia Horse Week (13 tot 16 februari) en de Longines Masters of Hong Kong (14 tot 16 februari) zijn geannuleerd in verband met het coronavirus. Christophe Ameeuw, de oprichter en president van Asia World-Expo EEM wil het welzijn van gasten, partners en belanghebbenden wel kunnen garanderen. "Daarom hebben we zonder aarzeling besloten om het evenement dit jaar geen doorgang te laten vinden."