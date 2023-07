Longines Tops International Arena klaar voor een seizoen vol actie

Het aftellen is begonnen voor de start van het springseizoen bij Longines Tops International Arena. De Longines Tops International Arena kalender voor 2023 gaat van start op 7 juli. Het hoogtepunt in de kalender is de Longines Global Champions Tour van Valkenswaard van 18 t/m 20 augustus en een gloednieuw evenement voor Longines Tops International Arena, de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy.

De topfaciliteit zal voor de beste jonge ruiters, paarden, 1, 2 en 5* ruiters uit Nederland en de rest van de wereld, die als gastheer dienen en worden zowel spring- als sportfans getrakteerd op spannende en sportieve actie in een Brabantse gezelligheid. Toeschouwers kunnen genieten van entertainment, muziek, shopping en een ruim aanbod aan eten en drinken voor het hele gezin.

Future Champions. Foto: Tops International

In volle gang

De voorbereidingen zijn in volle gang. De opening van het LTIA Summer Festival 2023 vindt over een paar dagen plaats en tickets voor alle zes evenementen zijn nu te koop. De reeks evenementen voor 2023 met als apotheose van het in het Longines Tops International Arena seizoen – de 12e etappe van de Longines Global Champions Tour en GCL team series. De LGCT van Valkenswaard keert terug naar de thuisbasis in Valkenswaard van 18 tot en met 20 augustus en zal opnieuw toeschouwers en atleten van over de hele wereld aantrekken voor een weekend vol actie.

Nieuwe stamboekcompetitie

De nieuwe stamboekcompetitie om de Global Champions Trophy mag je zeker niet missen. Toegewijde fokkers in de sport staan in de schijnwerpers met een teamcompetitie, een nieuw en unieke concept. Voor de eerste editie in 2023 bestaat een team uit vijf paarden per leeftijdscategorie met twee kwalificatierondes en de finale in de grote grasarena met de beste 15 teams per categorie.

Blijf op de hoogte van alle spannende ontwikkelingen in de aanloop naar de opening van dit seizoen in Longines Tops International Arena.

SUMMER FESTIVAL

► 07-08-09 JULI 2023 – CSI4, CSI2, CSI1* & CSIYH1*

► 14-15-16 JULI 2023 – CSI2, CSI1 & CSIYH1*

► 28-29-30 JULI 2023 – CSI4, CSI2, CSI1, CSIYH1

LONGINES GLOBAL FUTURE CHAMPIONS

► 04-05-06 AUGUST 2023 – Longines Global Future Champions & CSIU25-A + CSIY-A + CSIJ-A + CSICh-A + CSIP + CSI2*

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

► 18-19-20 AUGUST 2023 – Longines Global Champions Tour van Valkenswaard – CSI5* LGCT, CSI2, CSI1 & CSIYH1*

WBFSH STUDBOOKS JUMPING GLOBAL CHAMPIONS TROPHY

28-29-30 SEPTEMBER – 01 OCTOBER – WBFSH Jonge Paarden