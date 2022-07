Lorenzo Argentano wint eerste grote proef CH de Wolde: Pim Mulder op twee

Niemand was zo snel als de Italiaan in de CSI2* Gold Tour Zuidwolde. Lorenzo Argentano zadelde Dakota Blue Girl (v. Diarado) en liet daarmee de concurrentie ver achter zich. Pim Mulder deed met Its a Katosca Again (v. Zirocco Blue) een dappere poging maar bleef op meer dan een seconden achterstand hangen op de tweede plaats.

De top drie werd compleet gemaakt door Aistis Vitkauskas. In de proef direct op tijd eindigden hij in het zadel van Favour Vg (v. Favorit Ask) op de derde plaats. Nog meer Nederlands succes was er voor Albert Zoer. Zoer was de vorige tour in de Wolde ook al uiterst succesvol met meerdere overwinningen en dat lijkt hij deze week te herhalen. Het werd vandaag een vierde plaats met vosmerrie Jayla (v. Emerald).

Uitslag.