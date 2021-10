Lorenzo de Luca in dienst van familie Moffitt

Lorenzo de Luca treedt in dienst van Poden Farms van de Engelse familie Moffitt. De Italiaanse topruiter, die onlangs zijn vertrek bij de Stephex Stables bekend maakte, gaat de 23-jarige Emily Moffitt trainen. De Luca neemt het stokje over van Ben Maher, die de dochter van paardeneigenaar Neil Moffitt de afgelopen vijf jaar naar het hoogste niveau begeleidde.

Emily Moffitt heeft zich als doel gesteld om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ”Ik ben op een beslissend moment aanbeland in mijn carrière”, aldus Emily Moffitt tegenover de website Worldofshowjumping. ”Lorenzo brengt zijn enorme ervaring als springruiter mee, maar ook veel trainingstijd hier in Engeland, zodat ik mijn doelen kan bereiken.”

Lorenzo de Luca gaat bij Poden Farms ook jonge paarden opleiden naar het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping