Lorenzo de Luca naar overwinning in 1.50m Verona, Jochems vijfde

Lorenzo de Luca was vanmiddag iedereen te snel af in het 1.50m-parcours direct op tijd. Hij rekende in het parcours op de 14-jarige Violino Il Palazetto (v. Verdi). De combinatie bleef foutloos zette de winnende tijd neer van 58,96 seconden. De Italiaan vormt sinds april een combinatie met de bruine hengst. Het paar was begin oktober succesvol in Helsinki. Daar behaalden ze de derde plaats in het 1.45m direct op tijd.