Lorenzo de Luca wint CSI5* 1.50m: ‘Ik kan niet gelukkiger zijn’

Gisteren keerden twaalf ruiters terug naar de Brussel Stephex Masters voor de tweede ronde van het 1.50m Henders & Hazel Prix. De Italiaanse springruiter Lorenzo de Luca nam de overwinning mee naar huis met de 9-jarige merrie Malissa de Muze (v. Vigo d’Arsouilles).

Gregory Wathelet en de 12-jarige Holsteiner Clarity (v. Clarimo) waren de eersten die het parcours foutloos aflegden. De bronzen medaillewinnaar van het Olympisch team zette de klok stil in 40,88 seconden. De volgende was een landgenoot van Wathelet, die ook deel uitmaakte van het bronzen winnende team in Tokio, Pieter Devos. Met de 13-jarige BWP’er Mom’s Isaura (v. Tinka’s Boy) kon Devos zijn landgenoot niet inhalen en eindigde uiteindelijk op de zesde plaats (42,33).

Bertram Allen in top 3

De volgende was nog een Belgische ruiter, Jos Verlooy. Met de 11-jarige KWPN’er Fabregas (v. Zambesi) nam hij bijna de leiding, maar was slechts 0,08 seconden trager dan Whatelet. De Ierse Olympiër Bertram Allen haalde met de 11-jarige Iers gefokte Fts Killossery Konfusion (v. Siec Livello) de finish lijn in 40,16 seconden (-0,72). Hiermee eindigde de combinatie op de derde plaats.

Lorenzo de Luca wint met 9-jarige Malissa de Muze

Lorenzo de Luca en 9-jarige merrie Malissa de Muze (v. Vigo d’Arsouilles) gaf alles en stopte de timer met een hele seconde over. ”Deze merrie is van nature erg snel. Ze is niet erg groot, maar ze heeft grote stappen en een groot hart. Ik denk dat ik met één stap van obstakel twee naar drie ben gegaan en ook al was ik te voorzichtig op de één na laatste hindernis hadden we een goede aanloop naar het einde toe”, aldus de Italiaanse springruiter.

Tweede plaats voor Niels Bruynseels

Het was echter nog geen tijd om feest te vieren met Niels Bruynseels en Gancia de Muze (v. Malito de Reve) nog te gaan. De Belgische ruiter deed een uitstekende poging om De Luca te verslaan maar kwam 0,66 seconden te laat over de finish voor een eerste plaats. Het paar eindigde als runner-up.

De Luca: ‘Dit is de grootste klasse tot nu toe die we hebben gewonnen’

”Het is absoluut fantastisch om hier namens het Stephex-team te winnen!”, zegt De Luca blij na de prijsuitreiking. ”Ik heb het genoegen gehad om deze merrie nu een paar jaar te rijden. We hebben wat geweldige resultaten gehad door de jaren heen, maar dit is de grootste klasse die we tot nu toe hebben gewonnen. Om dit hier te doen, voor een geweldig publiek in de Stephex Stables is fantastisch, ik kan niet gelukkiger zijn.”

Bron: Persbericht