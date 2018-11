Lorenzo de Luca’s Irenice Horta naar Cian O’Connor

Cian O'Connor heeft de teugels van Irenice Horta overgenomen van Lorenzo de Luca. De Ierse ruiter hoopt met de Vigo d’ Arsouilles-dochter in Rotterdam volgend jaar een Olympisch ticket te veroveren voor Tokyo.

Op de wereldruiterspelen in Tryon eindigde de tienjarige merrie individueel op de zevende plaats onder De Luca.

EK Rotterdam

O’Connor liet aan The Irish Field weten blij te zijn met de merrie: “Ik ben heel blij dat ik deze speciale merrie heb kunnen bemachtigen en kijk ernaar uit om haar te leren kennen en te rijden op het Europees kampioenschap in augustus volgend jaar in Rotterdam. Daar kunnen wij als team nog een kwalificatie halen voor de Olympische Spelen.”

Bron: The Irish Field