Louise Saywell naar derde plaats met KWPN’er Bacardi

Vanmiddag reed de Britse amazone Louise Saywell haar KWPN'er Bacardi (v. Numero Uno) naar de derde plaats bij de 1.45m-rubriek in Oliva. De combinatie bleef van het hout af en passeerde de finish in een tijd van 61,73 seconden.

De 14-jarige ruin is gefokt door M. Van Kleef uit Ede en is nu in eigendom van de familie Thijssen. Het succesvolle paar nam in oktober al drie eerste prijzen mee naar huis in Olivia.

Boisset aan kop

De eerste prijs werd veroverd door de Franse springruiter Harold Boisset. Met zijn merrie T’Obetty du Domaine (v. Kashmir van de Schuttershof) kwam Boisset zonder kleerscheuren aan de finish in een tijd van 57,89 seconden en liet zijn landgenoot Jeanne Sadran met 3,48 seconden achter zich.

Sadran tweede

Sadran en haar merrie Une Peche, ook een nakomeling van Kashmir van de Schuttershof, waren goed voor een tweede plaats. Het koppel zette een foutloze ronde neer en zette de klok stil in 61,37 seconden.

