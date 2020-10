Louise Saywell pakt zege in 1.45m-rubriek Oliva

De Brit Louise Saywell won vanmiddag met Bacardi de 1.45m-rubriek in Oliva. De combinatie maakte geen fouten in het parcours en zette in de rubriek de snelste tijd neer van 59,76 seconden.

Eerder vandaag schreef Richard Vogel de tweefasen-rubriek op zijn naam, maar moest vanmiddag in de rubriek direct op tijd met Morton V’T Merelsnest (v. Nabab de Reve) genoegen nemen met de tweede plaats. Hij kwam over de eindstreep in een tijd van 59,83.

Will maakt podium compleet

De derde plek viel ook in Duitse handen. De 32-jarige springruiter David Will zadelde voor deze rubriek de zwarte hengst Primus Vom Neumuehler Hof (v. Perigueux). Het duo reed een foutloze ronde en zette de klok stil in 60,89 seconden.

