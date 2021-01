Lövsta Stutteri verkoopt Uncanto di Villagana 1290 naar België

Lövsta Stutteri heeft Uncanto di Villagana 1290 (Canturo x Acord II) verkocht aan haar Belgische partner de Roshoeve. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst sprong op internationaal Grand Prix-niveau met Jens Fredricson en Rachel Steffen.

“Lövsta Stutteri werkt voortdurend aan de ontwikkeling van de Zweedse springsport en daarom worden er regelmatig hengsten zowel gekocht als verkocht. Er was vanuit België veel interesse in Uncato en daarom is er besloten hem te verkopen aan de Roshoeve”, licht Fredricson toe.

Bron: Tidningen Ridsport