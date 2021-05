Luc Steeghs dubt over samenstelling: ‘Veel te kiezen’

Bondscoach Luc Steeghs dubt nog over de precieze samenstelling van zijn teams bij de young riders en junioren voor de 26ste editie van het Dutch Youngster festival, dat zich vanaf woensdag afspeelt op de accommodatie van De Vossenbos in Wierden. De keuzeheer heeft voorlopig voor beide equipes drie ruiters aangewezen en laat de aanvulling van de ploegen afhangen van de resultaten op de eerste dagen van het concours.

“Dat ik de teams nog niet compleet bekend maak, komt omdat ik momenteel gelukkig veel te kiezen heb. We hebben tot nu toe maar weinig wedstrijden gehad en daarom wil ik mijn uiteindelijke beslissing bepalen aan de hand van de vorm van de dag bij een aantal kandidaten”, zegt Luc Steeghs.

Ruiters in het Oranje

Bij de young riders heeft Luc Steeghs Hessel Hoekstra, Mans en Mel Thijssen al aangewezen. De junioren Wesley de Boer, Senna Everse en Meike Zwartjens mogen eveneens in het oranje van start.

Interessante competitie

Steeghs kijkt uit naar het evenement op Twentse bodem, dat het vanwege corona zonder toeschouwers moet stellen. “Het is sowieso altijd al mooi als je in eigen land mag rijden. En het is helemaal fijn dat er een grote deelname is. Het betekent dat je verzekerd bent van een zeer interessante competitie. Dat er veel buitenlanders naar Wierden komen, geeft aan dat er ook buiten Nederland veel waardering voor het concours bestaat.”

Pony’s en children

Edwin Hoogenraat heeft bij de ponyruiters vooralsnog eveneens slechts drie namen ingevuld voor zijn team. Dat zijn Logan Fiechter, Siebe Leemans en Renske van Middendorp. Bij de children staat de vijfkoppige formatie al wel vast: Daan Adams, Jersey Kuijpers, Yfke Priem, Yoni van Santvoort en Britt Schaper.

Het Dutch Youngster Festival in Wierden begint woensdag met twee rubrieken voor zowel de junioren als de young riders. Vanaf donderdag komen ook de children en ponyruiters in actie.

Bron: Persbericht