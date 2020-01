Luca Maria Moneta’s Connery met pensioen

De Westfaalse Connery (v. Cordobes II) gaat op 19-jarige leeftijd met pensioen. Connery werd op het hoogste niveau uitgebracht door Luca Maria Moneta. Moneta was sinds 2011 een combinatie met de ruin. De laatste internationale wedstrijd reed de Italiaanse vorig jaar in juni.

De amazone won met Connery internationale wedstrijden over de hele wereld. Het duo schreef wedstrijden in Abu Dhabi, Ascona, Dinard, Drammen, Geesteren, Gotenborg, Helsinki, Lausanne en Salzburg op hun naam.

Moneta: ”Het uur van welverdiende rust is voor mijn ‘Flying Pony’ aangebroken. Laten we samen genieten van zijn vele mooie successen.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping/Facebook

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!