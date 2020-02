Lucas Porter maakt zijn landenwedstrijd-debuut in Wellington

De Amerikaanse paardensportbond heeft de atleten bekend gemaakt, die Amerika vertegenwoordigen bij de Nations Cup in Wellington. De Amerikaanse springruiter Lucas Porter is opgesteld voor deze wedstrijd en maakt hiermee zijn debuut bij een landenwedstrijd.

De CSIO4* Nations Cup in Wellington maakt geen deel uit van de Longines FEI Nations Cup-series. Er nemen negen teams deel in Wellington, die landen over de hele wereld vertegenwoordigen. In de landenwedstrijd komen onder andere Canada, Ierland, Mexico, Israël, Australië, Brazilië, Chili en Argentinië met een team aan de start.

Waardevolle teamervaring

De wedstrijd in Wellington biedt opkomende paarden en atleten waardevolle teamervaring. Andrew Kocher, Brian Moggre en Adrienne Sternlicht maken het Amerikaanse team compleet.



Bron: Horses.nl/Chron of Horse