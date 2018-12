Lucas Porter ziet Cassina vertrekken

Het internationale springpaard Cassina (Collado x Lacantus) van Lucas Porter is verkocht naar Amerika. De pupil van Jeroen Dubbeldam boekte met de negenjarige Oldenburger merrie recente successen in Zwolle en Opglabbeek. Afgelopen augustus won het duo de CSI4* Master in Münster.

Lucas Porter kreeg Cassina als zesjarige onder het zadel. In 2016 volgde in Tubbergen het internationale debuut en onder begeleiding van Dubbeldam groeiden ze naar 1,50 m-niveau. De laatste internationale wedstrijd van het nu gescheiden duo was vorige maand in Samorin.

Bron: Horses.nl