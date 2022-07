Luciana Diniz keert onder Braziliaanse vlag terug in de sport

Na een wedstrijdpauze van bijna een jaar maakt Luciana Diniz haar terugkeer in de springsport. De amazone, die de afgelopen zestien jaar de kleuren van Portugal droeg, maakt haar terugkeer onder de Braziliaanse vlag.

“In zestien fantastische jaren heb ik de rode en groene kleuren van Portugal gedragen op drie Olympische Spelen (Londen, Rio en Tokio), met een top tien klassering in de laatste twee en een vierde plaats op de wereldranglijst, en heb ontelbaar veel successen mogen meemaken. Het tij is nu echter gekeerd en ik ga weer voor Brazilië rijden. Voor Brazilië heb ik in Athene destijds mijn eerste Spelen gereden.” Diniz heeft een duidelijk doel voor ogen: de Spelen in Parijs.

Lees ook:

Bron: FB Luciana Diniz