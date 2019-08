Luciana Diniz wint pittig 1,50m met Fit For Fun

Voor de springruiters op het EK in Rotterdam zijn er naast de kampioenschapsronden ook nog prijzen te verdienen in de CSI3*-rubrieken. Luciana Diniz nam haar 15-jarige routinier Fit For Fun (v. For Pleasure x Fabriano) speciaal mee naar Rotterdam voor deze driester en dat betaalde zich uit. De Portugese amazone die het EK bestrijdt met haar jongere troef Vertigo du Desert was één van de slechts drie ruiters die foutloos bleven in het behoorlijk pittige parcours.

Hoewel het ‘maar’ om een driester ging, was Diniz zichtbaar blij met de zege. De amazone die Fit for Fun tegenwoordig selectief inzet, kon profiteren van de ervaring van de vos en was de twee Scandinaviërs in de barrage de baas. Met haar foutloze barrageronde in 38,09 seconden pakte ze 7.500 euro. Geir Gulliksen bleef ook foutloos in de barrage met Edesa S Banjan (v. Toulon), maar deed er langer over (38,85 sec) en Andreas Schou’s Quadrrosson ASK (v. Quadros) maakte twee fouten in de barrage. Beste Hollander in deze rubriek was Maikel van der Vleuten met Idi Utopia (v. Quasimodo Z) op de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl