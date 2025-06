In de tienkoppige barrage van de 1,45 m. Grote Prijs van Bonheiden stuurde Lucille Billet de AES-goedgekeurde hengst Stargazing (v. Ibrahim BS) naar de vierde plaats. Het duo bleef foutloos in 39,30 seconden en mocht daarmee achter de top drie aansluiten. De winst ging naar James Smith, die de Eldorado van de Zeshoek-zoon Eagele Z in 33,68 seconden finishte.