Ludger Beerbaum breekt been bij val in parcours Doha

Pech voor Ludger Beerbaum. De Duitse springruiter is gisteren ongelukkig ten val gekomen in een 1,45m direct op tijd in Doha. Christians Carado (v. Christian) struikelde na de tweede hindernis en Beerbaum werd daarbij uit het zadel gelanceerd. Hij kwam bij de val op vervelende wijze op zijn rechtervoet terecht en brak zijn been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hem een operatie te wachten staat.