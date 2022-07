Ludger Beerbaum eenmalig terug in het rode jasje

Ludger Beerbaum zal eenmalig het rode jasje aantrekken en Team Duitsland vertegenwoordigen op een Nations Cup wedstrijd. De meest succesvolle Duitse springruiter zal zijn opwachting in het team maken op de landenwedstrijd van Hickstead. Jaren geleden besloot Beerbaum niet langer voor het Duitse team te willen rijden. Dit heeft hij bijna zes jaar volgehouden: volgende maand wordt de Olympisch ruiter 59 en maakt een eenmalige comeback in het landenteam.

Op de Olympische Spelen van Rio 2016 won Ludger Beerbaum met het Duitse team de bronzen medaille. Samen met routinier Marcus Ehning zal Beerbaum zijn opwachting maken in het team wat Duitsland zal vertegenwoordigen tijdens de landenwedstrijd van Hickstead. Ook Tobias Meyer, Sven Schlüsselburg en Philipp Weishaupt maken deel uit van het team. Beerbaum laat weten dat hij blij is nog eens voor zijn land te mogen rijden zodat zijn collega’s zich kunnen focussen op het WK in Herning.

Bron: spring-reiter