Ludger Beerbaum koop EK-finalist Volver de la Vigne

Op het EK in Rotterdam sprong Volver de la Vigne (Diamant de Semilly x Cumano) zich op zijn eerste internationale kampioenschap onder de Portugese ruiter Antonio Matos Almeida in de kijker. Dat bleef ook Ludger Beerbaum niet onopgemerkt. Hij heeft de tienjarige Selle Français-ruin ter plekke aangekocht.

Volver de la Vigne kwam begin 2018 onder het zadel Antonio Matos Almeida. Op het EK in Rotterdam zette de combinatie in de landenwedstrijd het beste resultaat neer voor Portugal en in de individuele finale eindigden ze op de elfde plaats.

Belang eigenaren

“Hoewel er al snel belangstelling was voor Volver, was er geen druk op om hem te verkopen”, vertelt Antonio Matos Almeida aan Stud for Life. “Ik ben verdrietig dat ik zo’n goed paard heb verkocht maar als professional moet ik ook aan het belang van eigenaren denken. Ze hebben in dit paard geïnvesteerd en al ze er rendement voor terug krijgen, zijn ze blij en zullen opnieuw investeren. Terwijl als je niet verkoopt, je wellicht je investeerders verliest en zij diegenen zijn die teleurgesteld achterlijven.”

Zelfde scenario

Het Europees kampioenschap van 2017 in Gothenburg, het eerste EK in Almeida’s carrière, eindigde in hetzelfde scenario. “Ook Epicor da Gandarinha werd toen na afloop van het EK ter plekke verkocht. Ik zei tegen mezelf: het is voorbij, ik ga nooit meer zo’n goed paard krijgen. Maar ik had het mis want twee jaar later was ik terug met een nóg beter paard. Dus nu hoop ik straks ook weer terug te komen.”

