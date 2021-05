Ludger Beerbaum zet ‘Riesenbeck’ op de kop voor EK

Begin september vindt voor de eerste keer bij Riesenbeck International het Europees kampioenschap springen plaats. Gastheer Ludger Beerbaum verheugt zich op deze nieuwe uitdaging. In een persbericht brengt hij verslag uit van de voorbereidingen.

Van 1 tot 5 september is Riesenbeck International, het paardensportcentrum van Ludger Beerbaum en baron Heereman van Zuydtwyck, de gastheer van het EK springen. Speciaal daarvoor wordt de imponerende accommodatie, die enkele jaren geleden in gebruik werd genomen, nog weer verder uitgebouwd tot een hippisch complex met grote internationale allure.

Corona-beperkingen

”Wij zijn zeer verheugd en vol respect om dit grootste evenement tot nu toe in onze nog jonge geschiedenis als concoursorganisator te mogen aanpakken,” aldus Ludger Beerbaum. En hij benadrukt: ”Ook al is het nog niet zeker welke corona-gerelateerde beperkingen wij zullen moeten doorvoeren: de kampioenschappen zullen plaatsvinden!”

5-sterrenstallen

Voor de 57-jarige olympisch kampioen van Barcelona is de rol als organisator een geheel nieuwe uitdaging. ”We zijn er trots op dat de deelnemende paarden in 5-sterrenstallen worden ondergebracht!” Vorige week zijn de funderingen gelegd voor 312 permanente stallen van 3,5 x 3,5 meter. Brede stalgangen, buitenramen en veel ruimte voor grooms en uitrusting zijn ook gepland.

Riviertje omgeleid

Beerbaum en Heereman bouwen niet alleen permanente stallen, ze moderniseren tegelijkertijd ook het hele evenemententerrein. Het vroegere dressuurstadion, met twee 20 x 60-bodems is veranderd in een grote open springpiste, de tweede megagrote eb- en vloedbodem die voor de outdoorsport beschikbaar is. Daarnaast wordt het hoofdstadion met perfecte grasbodem gerenoveerd. Zelfs een aangrenzend riviertje wordt omgeleid om de ambitieuze plannen de ruimte te geven.

Topsport

”De coördinatie van meerdere bouwplaatsen binnen een door het EK bepaald tijdschema is voor ons topsport en veeleisend”, zo beschrijft concoursdirecteur Karsten Lütteken de huidige situatie in Riesenbeck. ”Maar tegen september zullen we het paardensportcentrum aan de Surenburg hebben omgetoverd tot een moderne en duurzame showlocatie.”

